Nicolussi Caviglia pronto al nuovo salto | dal Venezia alla… C’è una nuova pretendente per l’ex Juventus ecco dove potrebbe andare

Hans Nicolussi Caviglia si appresta a compiere un nuovo importante passo nella sua carriera, con il Venezia che potrebbe cedere il passo a una nuova pretendente per l’ex Juventus. La Fiorentina, in silenzio ma con determinazione, punta deciso su di lui per rafforzare il centrocampo e mettere a segno un colpo di grande prestigio. Il futuro del talento si sta infatti delineando: ecco dove potrebbe approdare la prossima stagione.

Nicolussi Caviglia si prepara al nuovo salto di qualità in Serie A: ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione l’ex Juventus. Il calciomercato della Fiorentina si muove a fari spenti, ma con un obiettivo preciso per il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club viola sta monitorando con grande attenzione la situazione di Hans Nicolussi Caviglia, raffinato regista appena riscattato dal Venezia. Sebbene il suo futuro sembrasse destinato a essere in Laguna, la sua permanenza non è affatto scontata e la Fiorentina è pronta a inserirsi. Riscattato dal Venezia, ma il futuro è in bilico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nicolussi Caviglia pronto al (nuovo) salto: dal Venezia alla… C’è una nuova pretendente per l’ex Juventus, ecco dove potrebbe andare

