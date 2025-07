Malore per Lotito | paura per il patron della Lazio

Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio e i tifosi biancocelesti: Claudio Lotito, patron della Lazio, si è improvvisamente sentito male ed è stato ricoverato in ospedale. La sua condizione, ancora da chiarire, preoccupa tutti coloro che lo seguono con affetto e rispetto. La sua salute resta al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali per fare luce sulla situazione.

