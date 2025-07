Maxi-incendio a Marsiglia chiuso l’aeroporto in fumo 350 ettari di bosco | Chiudete porte e finestre – I video

Vasti incendi stanno mettendo in ginocchio Marsiglia, costringendo migliaia di abitanti a barricarsi in casa e l’aeroporto locale è stato temporaneamente chiuso. Le fiamme, divampate all’alba da Pennes-Mirabeau, si sono rapidamente estese, minacciando la città e i suoi boschi circostanti. In questi momenti di emergenza, è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità e mantenere porte e finestre ben chiuse. La situazione resta critica e in continua evoluzione.

Vasti incendi stanno minacciando da questa mattina la città di Marsiglia e costretto gli abitanti di alcuni quartieri della città francese a barricarsi in casa. Le fiamme sono divampate all’alba di martedì 8 luglio da Pennes-Mirabeau, una zona periferica a nord-ovest della città. Ora hanno raggiunto anche alcuni quartieri più centrali, dove è stata data disposizione ai cittadini di rimanere in casa con le finestre chiuse. Secondo le prime ricostruzioni il rogo potrebbe essere partito da un’auto in fiamme sull’autostrada A552. July 8, 2025 L’incendio di Marsiglia: distrutti 350 ettari di bosco distrutti. 🔗 Leggi su Open.online

