Tagliafico sul mercato il Siviglia ci prova Roma alla finestra ma la priorità è un’altra

Nicolás Tagliafico è ufficialmente un parametro zero. Dopo tre stagioni in Francia con la maglia dell’Olympique Lione, il terzino argentino ha concluso il proprio contratto ed è ora alla ricerca di una nuova destinazione. Trentadue anni da compiere il prossimo agosto, il campione del mondo di Rafael Calzada vuole restare in Europa e ha già iniziato a valutare alcune offerte. Il Siviglia si è mosso per primo, mettendo sul piatto una proposta che però non ha convinto il calciatore, deciso a ponderare bene la prossima tappa della carriera. Dalla Spagna si è tornati a parlare anche della Roma, ma da Trigoria per ora non sono arrivate offerte concrete: solo un contatto esplorativo, una semplice chiacchierata preliminare per tastare il terreno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it