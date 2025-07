Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito trailer del film

Preparati a immergerti nell’epico finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con il trailer del film Il Castello dell’Infinito. Diretto da Haruo Sotozaki, questo capolavoro rappresenta il culmine della saga, portando sul grande schermo la conclusione di un viaggio emozionante e pluripremiato. Con un cast stellare e scene mozzafiato, il film promette di lasciare i fan senza fiato. Non perdere l’occasione di scoprire cosa si cela oltre l’infinito.

Il trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito. Il film, diretto da Haruo Sotozaki, è il primo capitolo della trilogia cinematografica che rappresenta l’arco finale e il culmine della popolare e pluripremiata serie anime shonen. La saga di Demon Slayer, campione d’incassi in tutto il mondo, è tratto dal manga di Koyoharu Gotoge, che con oltre 150 milioni di copie è tra i primi dieci più venduti della storia. Demon Slayer ha inizio quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone, si unisce al Demon Slayer Corps per far tornare umana la sorella minore Nezuko dopo che questa è stata trasformata in un demone. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

