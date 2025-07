Le femministe usano l' aborto per denunciare il patriarcato che non c' è

Le discussioni sul ruolo dell’aborto e il femminismo sono spesso al centro del dibattito pubblico, mettendo in luce questioni di libertà, diritti e uguaglianza. Tuttavia, alcune posizioni sembrano escludere chi non condivide certi punti di vista, alimentando polemiche e divisioni. Dopo settimane di confronto acceso, la Regione Piemonte ha recentemente deciso di riscrivere la normativa in materia. Ma cosa significa tutto questo per la società e il rispetto delle diverse opinioni?

Mi autodenuncio: non ho un utero e, pertanto, questo articolo per alcune femministe non dovrebbe esistere. Ma, onestamente, le loro idee mi interessano ben poco soprattutto quando, per una questione di genere (ma non siamo mica tutti un po' fluidi?), provano a togliere la possibilità di parlare a chiunque sia dotato di un organo sessuale maschile. Dopo settimane di polemiche, ieri si è tenuta una riunione in cui Regione Piemonte ha riscritto la convenzione della Stanza dell'ascolto. Al tavolo, si vede in una fotografia, Maurizio Marrone (Politiche sociali), Federico Riboldi (Sanità), Antonino Sottile (Direttore Sanità Regione Piemonte), Thomas Schael (Commissario Azienda Ospedaliera Città della Salute), Umberto Fiandra (Direttore sanitario Sant’Anna) e, infine, Claudio Larocca (Movimento per la Vita). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le femministe usano l'aborto per denunciare il patriarcato (che non c'è)

