Calciomercato Juventus | Allegri si inserisce per l’obiettivo bianconero! Vuole portarlo al Milan in programma i primi contatti ufficiali Ecco cosa sta accadendo

Il calciomercato estivo si infiamma e questa volta il protagonismo si sposta sul futuro della Juventus e del Milan. Allegri, desideroso di rinforzare la rosa, si inserisce nel duello per un obiettivo bianconero che il Diavolo sogna di portare in rossonero. I primi contatti ufficiali sono già in agenda, e le trattative promettono di scuotere il panorama calcistico italiano. Ma cosa sta davvero succedendo? Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: Allegri vuole l’obiettivo bianconero! È nel mirino del Milan, in programma i primi contatti ufficiali. Cosa succede. Il calciomercato Milan si concentra sulla corsia di sinistra, alla ricerca di un profilo di alta qualità che possa arricchire le opzioni tattiche a disposizione di Massimiliano Allegri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Miguel Gutiérrez, talentuoso terzino spagnolo che si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo nella Liga con la maglia del Girona. Un terzino-regista che ha stregato Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: Allegri si inserisce per l’obiettivo bianconero! Vuole portarlo al Milan, in programma i primi contatti ufficiali. Ecco cosa sta accadendo

In questa notizia si parla di: milan - calciomercato - juventus - allegri

