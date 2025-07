Meloni incontra Dimon di Jp Morgan governo in cerca di soldi per il piano Mattei

Giorgia Meloni incontra Jamie Dimon di JP Morgan in un vertice cruciale per il futuro economico dell’Italia. La presidente del Consiglio discute con il potente CEO delle opportunità di investimento, fondamentali per finanziare il Piano Mattei e rafforzare la nostra economia. Un incontro che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni tra Italia e finanza internazionale, aprendo strade inesplorate verso una crescita sostenibile e innovativa.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato di JP Morgan Chase, la più importante e le più “politica” tra le banche statunitensi, che vale in borsa quasi quattro volte le prime 5 banche italiane messe insieme. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, in cui si spiega che l’incontro la presidente “ha avuto un approfondito confronto su potenziali investimenti aggiuntivi da parte di JP Morgan in settori strategici per lo sviluppo del Sistema-Italia. Ha inoltre condiviso con Dimon le opportunità di investimento nel campo delle infrastrutture e dell’intelligenza artificiale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni incontra Dimon di Jp Morgan, governo in cerca di soldi per il piano Mattei

