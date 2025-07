Incendio Marsiglia ai residenti di alcuni quartieri data disposizione di rimanere in casa

Un incendio devastante aggredisce Marsiglia, costringendo i suoi abitanti a rimanere in casa e sospendendo voli e treni. Le fiamme, originate nella banlieue di Les Pennes-Mirabeau, si sono estese minacciosamente verso il cuore della cittĂ , creando un clima di emergenza e preoccupazione. La situazione richiede attenzione e collaborazione di tutta la comunitĂ per affrontare questa crisi improvvisa e proteggere chi vive in questa splendida metropoli del sud della Francia.

 Voli sospesi e traffico ferroviario interrotto a Marsiglia, a causa di un incendio che minaccia la cittĂ nel sud della Francia. Ai residenti di alcuni quartieri è stata data disposizione di restare dentro casa e di non circolare sulle strade. Le fiamme sono partite dalla banlieue di Les Pennes-Mirabeau e sono arrivate fino in cittĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio Marsiglia, ai residenti di alcuni quartieri data disposizione di rimanere in casa

