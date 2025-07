Claudio Lotito è stato ricoverato al Gemelli per un malore

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un improvviso malore. Mentre si trovava a Palazzo Madama, le sue condizioni hanno richiesto immediati accertamenti medici, lasciando in sospeso molti. La situazione resta monitorata, e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute. Rimanete sintonizzati per tutte le ultime notizie su questa vicenda.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il senatore di Forza Italia si è sentito improvvisamente male mentre era a palazzo Madama e si è reso necessario il trasferimento in ospedale per sottoporlo ad accertamenti medici. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma la situazione sarebbe sotto controllo. Il ricovero è stato disposto a scopo precauzionale, per monitorare lo stato di salute del dirigente biancoceleste e chiarire le cause del malessere. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Claudio Lotito è stato ricoverato al Gemelli per un malore

In questa notizia si parla di: stato - claudio - lotito - ricoverato

Caso Resinovich, Claudio Sterpin sgancia la bomba su Visintin: “Sa chi è stato” - Claudio Sterpin ha sganciato una bomba nel caso Resinovich, rivelando dettagli sconvolgenti su Visintin, scomparso da venerdì scorso.

È morto a Roma a 75 anni, Alvaro Vitali, il popolare interprete di Pierino, figura simbolo della commedia sexy all’italiana. Lanciato da Federico Fellini, Vitali era un attore e comico molto amato dal pubblico. Era stato ricoverato due settimane fa a causa di una b Vai su Facebook

Lazio, paura per il presidente Claudio Lotito: ricoverato al Gemelli dopo un malore; Lotito ricoverato al Gemelli di Roma dopo un malore: il presidente della Lazio è sotto osservazione; Claudio Lotito, malore in Senato: è ricoverato.

Lotito ricoverato al Gemelli, il malore in Senato. «Problemi respiratori, necessari accertamenti» - Il presidente della Lazio si è sentito male in Senato ed è stato portato via con ... msn.com scrive

Lotito in ospedale, come sta il presidente della Lazio dopo il malore: è ricoverato al Gemelli - Momenti di paura per Claudio Lotito che nel primo pomeriggio è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Gemelli in seguito a un ... Lo riporta msn.com