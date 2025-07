Dazi Lollobrigida | Evitarli è difficile bisogna renderli assorbibili

I dazi commerciali rappresentano spesso un ostacolo complesso da superare, specialmente quando si tratta di equilibrare gli interessi tra esportatori e importatori. Con il rischio di dover affrontare tariffe elevate come il 20% negli Stati Uniti, diventa fondamentale trovare strategie per renderli più accettabili e facilmente assorbibili. Solo così si potrà promuovere un commercio internazionale più fluido e sostenibile, senza compromettere gli sforzi di chi lavora nel settore agricolo.

" Dazi Usa al 20%? Non mi pare che siano particolarmente in discussione, ma è evidente che i dazi portano delle problematiche per un Paese esportatore. È giusto che dal mondo dell'agricoltura e da parte nostra ci sia l'auspicio ad evitare dazi. Io credo che evitare dazi portandoli a zero sia un'operazione molto difficile, che anche chi sta facendo le contrattazioni, cioè i commissari europei, difficilmente riusciranno ad ottenere quindi bisogna verificare se il risultato dei dazi assorbibili è raggiungibile". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento 'Coltiviamo l'agricoltura di domani', in corso all'Università Bocconi di Milano, in merito alle trattative tra Ue e Usa sui dazi all'import annunciati dal presidente americano Donald Trump.