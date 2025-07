Scandalo nel Pentathlon sospeso il Presidente federale | tra le spese pazze anche iscrizioni al Fantacalcio

Lo scandalo scuote il mondo del pentathlon: Fabrizio Bittner è stato sospeso con una squalifica di 20 mesi, travolto da accuse di spese pazze per oltre 20 mila euro negli ultimi tre anni. Tra le voci più curiose, spiccano bistecche da 300 euro, iPhone e iscrizioni al fantacalcio. Un episodio che mette in discussione integrità e trasparenza, lasciando tutti a chiedersi come siano potute succedere certe follie finanziarie… Continua a leggere.

Fabrizio Bittner è stato sospeso, con squalifica di 20 mesi, dal ruolo di Presidente Federale di Pentathlon Moderno dopo lo scandalo delle spese pazze da lui effettuale negli ultimi 3 anni in cui ha "bruciato" 20 mila euro. Tra le voci contestate, bistecche da 300 euro e iphone, oltre a iscrizioni al Fantacalcio: "In questo caso devo aver sbagliato tasto del pc.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scandalo - pentathlon - sospeso - presidente

Cene costose, telefoni e viaggi nei rimborsi spese. Nei guai Bittner presidente del Pentathlon.

Spese pazze: Bittner sospeso dalla Federazione nazionale Pentathlon - Venti mesi di squalifica: è la condanna emessa dalla giustizia sportiva nei confronti di Fabrizio Bittner, presidente della Federazione Pentathlon. Riporta lanuovaprovincia.it

Cene di lusso, viaggi e smartphone: le spese «folli» di Bittner (pentathlon). Ecco gli scontrini - Venti mesi di squalifica al presidente del Pentathlon Bittner per spese «folli» con la carta federale: 80mila euro in 2 anni, tra bistecche da 300 euro, iPhone da 1. Scrive msn.com