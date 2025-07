Dino Giarrusso dopo l'Isola | Una o due costole fratturate causate dalla prova del serpente Ho diversi acciacchi

Dino Giarrusso, reduce dall’Isola dei Famosi, si trova a fare i conti con alcuni acciacchi dopo l’intensa esperienza in Honduras. La prova del serpente gli ha lasciato non solo emozioni forti, ma anche un grande dolore, con sospetti di costole fratturate. Nonostante le sfide, il coraggio e la determinazione del politico continuano a emergere: scopriamo come sta affrontando questa difficile fase. Continua a leggere.

Anche Dino Giarrusso sta facendo i conti con alcuni problemi di salute causati dal viaggio in Honduras. Dopo l'Isola dei Famosi, ha raccontato di avere in programma una visita in ospedale: "Ho un grande dolore, credo di avere una o due costole fratturate". Si è fatto male durante la prova del serpente nella puntata del 25 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il viaggio di Dino Giarrusso tra giornalismo e reality - Dino Giarrusso, noto per il suo impegno nel giornalismo d'inchiesta, si è avventurato nel mondo della televisione, vivendo esperienze che lo hanno reso un volto familiare.

