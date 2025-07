Libia autorità Bengasi respingono delegazione Ue con Piantedosi | Persone non grate

In un gesto che scuote le relazioni internazionali, le autorità di Bengasi, sotto il controllo del generale Haftar, hanno respinto con fermezza la delegazione europea, tra cui il ministro Piantedosi, considerata poco gradita. Un episodio che evidenzia le tensioni crescenti e le sfide diplomatiche in Libia, lasciando aperta la domanda su come evolverà il dialogo tra i paesi coinvolti e quali implicazioni avrà per la stabilità regionale. La situazione resta complessa e in rapido fermento.

(Adnkronos) – Le autorità della Libia orientale, che fanno riferimento al generale Khalifa Haftar, hanno ordinato di lasciare "immediatamente" il Paese a una delegazione composta dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ai suoi colleghi di Grecia e Malta e il commissario Europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, oggi in visita in Libia. Fonti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sudan e Libia ai ferri corti: le autorità di Khartum accusano il generale libico Haftar di sostenere i ribelli delle Rsf e minaccia una rappresaglia militare - La tensione tra Sudan e Libia si riaccende, rischiando di trasformarsi in un conflitto aperto. Le accuse di Khartoum contro il generale Haftar di sostenere i ribelli delle RSF hanno acceso gli animi, con minacce di rappresaglie militari.

