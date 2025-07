Rocca di Papa Guglielmo Palozzi spara e uccide Franco Lollobrigida all' uscita dal carcere vendetta per il figlio Giuliano ucciso nel 2020

Una tranquilla giornata a Rocca di Papa si trasforma in tragedia: Guglielmo Palozzi spara e uccide Franco Lollobrigida, appena uscito dal carcere. Un gesto che sembra una vendetta per il figlio Giuliano, scomparso nel 2020. La vicenda desta scalpore e apre un'indagine per omicidio, con il rischio di un’accusa di vendetta premeditata. Un dramma che scuote la comunità , lasciando domande senza risposta e un sentimento di paura tra i cittadini.

La Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio, e se venisse confermata l'ipotesi della vendetta premeditata, per Guglielmo Palozzi potrebbe scattare l'aggravante Un regolamento di conti in pieno giorno. Una vendetta consumata tra le strade di Rocca di Papa. Franco Lollobrigida, 35 anni,.

In questa notizia si parla di: vendetta - rocca - papa - guglielmo

