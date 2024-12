Game-experience.it - Thick As Thieves, annunciato il nuovo gioco di Warren Spector

Durante i The Game Awards 2024, OtherSide Entertainment e Megabit hannoAs, unmultigiocatore stealth-action la cui uscita è prevista per il 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS.Guidato dai veterani del gaming, Greg LoPiccolo e Paul Neurath,Asinvita i giocatori a esplorare una metropoli degli anni ’10 in cui ogni ombra nasconde nuove sfide, da ladri rivali e guardie attente, a una città ricca di dettagli che cambia a ogni rapina.Benjie Clarke, Managing Director of Global Publishing presso Megabit, hanno affermato quanto segue dopo i The Game Awards 2024:“I co-fondatori di OtherSide Entertainment hanno contribuito a creare il genere stealth action con i giochi originali Thief e Deus Ex. La loro collaborazione presso OtherSide ha riacceso questa visione, ora focalizzata sullo spingere i confini con nuove prospettive.