Sebastiano Zacchini: il Babbo Natale di Porrena che incanta i bambini con il ciuchino Pinocchio

Si è fatto crescere barba e capelli lunghissimi, mai tagliati dal giorno del suo matrimonio avvenuto nel lontano 1978. Si è fatto cucire un grande abito rosso da una sarta novantenne e ogni anno va in giro a fare, accompagnato in quest’ultimo periodo da undi nomescampato al macello. E’ la storia di, 75 anni di, che dal 1989 gira per la vallata, ma anche per l’Italia e il mondo vestito da. All’inizio il travestimento era un gioco per i nipotini, poi questo ruolo è diventato parte della sua vita.ogni anno nel periodo natalizio gira per le piazze del Casentino, va nelle case di riposo e nelle scuole dell’infanzia. Iprima lo guardano stupiti e poi gli tirano la barba e sorridono gridando: "Ma è vero!".