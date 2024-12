Mistermovie.it - Mister Movie | Spiegazione del Finale di Carry-On, Taron Egerton racconta la scena finale

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nonostante l’ambientazione natalizia e una trama che richiama i classici thriller d’azione, “-On” non è un remake di Die Hard. Questo nuovo film originale di Netflix porta sullo schermo una storia emozionante e adrenalinica, dove un uomo comune si trasforma in eroe in circostanze straordinarie.Un’azione esplosiva neldi-On che ricorda “Die Hard”Il protagonista è Ethan Kopek, interpretato da, un agente della TSA (l’ente statunitense per la sicurezza negli aeroporti) che affronta una sfida epocale la vigilia di Natale. Ethan si ritrova costretto a lasciare passare una valigia contenente un ordigno mortale attraverso i controlli di sicurezza, minacciato dagli assassini capeggiati dal Viaggiatore (Jason Bateman).