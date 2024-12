Ilrestodelcarlino.it - Marche, patrimonio da salvare

“Dai marchigiani ho imparato a fare bene le cose. Il simbolo di questa regione sono le mani, non importa se sporche di terra o di mastice, le mani sono la nostra forza”. Benedetta Rossi ha ragione, nella metafora delle mani c’è tutto il saper fare (e inventare) di questa terra, che ha tante altre qualità e anche qualche difetto. Sono le parole pronunciate dalla food blogger (che non ha bisogno di presentazioni) mercoledì al teatro della Fortuna, dove le è stato consegnato il Picchio d’Oro, il massimo riconoscimento della regione. Giusto e meritato. Ma ironia della sorte proprio il giorno prima un altro pezzo del saper fare marchigiano se n’è andato. Nello stabilimento di Vetralla, a Fabriano, è stata spenta per sempre la storica macchina continua F3, la più grande del gruppo Fedrigoni. Dal 1976 non si era mai fermata, lo stop alle 8.