Isaechia.it - Grande Fratello, Javier interessato ad una nuova inquilina? Mariavittoria indaga: “Ti inizia un po’ a piacere?”

Leggi su Isaechia.it

In questi primi mesi trascorsi all’interno della Casa delMartinez ha dimostrato di provare interesse per diverse coinquiline, a cominciare da Shaila Gatta, passando per Helena Prestes.Negli ultimi giorni, però, il pallavolista sembra aver scoperto un nuovo interesse nei confronti di una delle ultime arrivate nella Casa, ovvero Chiara Cainelli.Ieri sera, infatti, durante l’aperitivo,Minghetti ha recriminato all’amico di essersi un po’ scordato di lei e di passare tutto il suo tempo con Helena e le nuove arrivate: “Io ti amo, tu ti sei scordato di me, stai sempre con Helena, con le nuove. Dì la verità, ti sta un po’ndo aChiara?”.ha smentito, ammettendo però di nutrire un certo interesse per Chiara:Il discorso è il seguente, chiaramente non è una brutta ragazza, oggi ci siamo ritrovati a parlare ed è stato piacevole.