Laprimapagina.it - Cosa fare per Natale 2024 a Palermo: idee e suggerimenti

Leggi su Laprimapagina.it

, con il suo mix unico di tradizione, cultura e atmosfera mediterranea, è una destinazione ideale per vivere ilin un modo diverso. Ecco alcune attività imperdibili per rendere speciale il tuo:1. Passeggiare tra i mercatini diI mercatini natalizi disono perfetti per immergersi nell’atmosfera delle feste. Tra i più famosi:Mercatino di Piazza Castelnuovo: bancarelle ricche di prodotti artigianali, decorazioni natalizie e prelibatezze siciliane.Villaggio diai Quattro Canti: spettacoli, luci e artigianato locale in uno dei luoghi simbolo della città.2. Ammirare il Presepe vivente e le chiese decorateVisita il Presepe vivente di Monreale, a pochi chilometri da, con figuranti che rappresentano scene bibliche.Ammira le chiese barocche, come la Chiesa del Gesù e la Cattedrale di, decorate con luci e addobbi natalizi.