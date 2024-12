Ilrestodelcarlino.it - Collaborazione tra polizie locali per migliorare la sicurezza stradale nei comuni dell'Unione Terre del Sorbara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ledele di Crevalcore collaboreranno insieme. Il Comune di Castelfranco, infatti, insieme a quelli di San Cesario, Crevalcore, Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, ha sottoscritto un accordo ditra i rispettivi corpi di polizia locale. "Si tratta – spiegano dal Comune di Castelfranco - di un’iniziativa sperimentale che si pone come obiettivo la prevenzione e il miglioramentosul territorio. L’accordo, che sarà in vigore almeno fino al 31 agosto 2025, prevede il coordinamentoe attività di controllonei territori deicoinvolti, favorendo l’impiego simultaneo e coordinato di personale, mezzi e risorse strumentali. Grazie a questa, sarà possibile realizzare azioni più incisive per la, tra cui verifiche sul livello etilico dei guidatori, accertamenti sugli autotrasportatori, controlli sull’uso di droghe alla guida, ispezioni sulla regolaritàe assicurazioni ee revisioni dei veicoli.