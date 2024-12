Lortica.it - Supermercato di via Alfieri: nessuna responsabilità dell’Amministrazione, precisano gli assessori Lucherini e Scapecchi

“Stupiscono le dichiarazioni del consigliere Romizi, che tenta in modo superficiale di attribuireall’Amministrazione comunale per la prossima chiusura deldi via, zona Tortaia. Romizi sostiene che la recente approvazione di varianti urbanistiche in Consiglio comunale, per la futura apertura di nuovi supermercati in aree idonee e lontane tra loro, abbia determinato la chiusura del punto vendita. Nulla di più inesatto, anche considerando una pratica urbanistica avviata su richiesta della proprietà per riorganizzare gli spazi commerciali dell’immobile”. Così l’assessore Francescareplica alla nota del consigliere Francesco Romizi di Arezzo2020, intervenuto sulla vicenda.Anche l’assessore Federicorisponde alle accuse di Romizi, definendole “pretestuose e infondate”.