Rubrica | Europa e Agenda 2030 Von der Leyen II | innovazione decarbonizzazione sicurezza

Riproponiamo il testo di della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 03 dicembre 2024.Il 27 novembre, il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria ha approvato a maggioranza la lista dei membri del collegio della nuova Commissione europea.Il voto sui Commissari del 27 novembre ha ristretto sensibilmente i numeri della maggioranza parlamentare che lo scorso 18 luglio ha approvato il rinnovo del mandato a Ursula von dercome presidente della Commissione europea (portando da 401 voti favorevoli, 284 contrari e 22 voti nulli o invalidi a 370 voti favorevoli, 282 contrari e 36 astensioni).Nel suo discorso di presentazione dei membri della nuova Commissione, Ursula von derha sintetizzato il programma già presentato a luglio, esplicitando e riflettendo in maniera più evidente i collegamenti tra lo stesso e il rapporto Draghi sul futuro della competitività europea, enunciando con i tre pilastri –– gli elementi della bussola per la competitività che la nuova Commissione si appresta ad adottare come prima fondamentale iniziativa.