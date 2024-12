Gamberorosso.it - "Il linguaggio del vino? Tecnico, esclusivo e ridondante. Deve cambiare". Parla la wine creator Ilaria Cappuccini

La sua voce è fresca e decisa, il suo volto è uno dei più riconoscibili del mondo delsu Instagram, e il suo approccio è una ventata d'aria nuova., meglio nota come Just.say, ha conquistato più di 168mila follower con contenuti educativi sul mondo del, ma che uniscono semplicità, passione e, a volte, anche il giusto tocco di ironia. A soli 28 anni, è docente del corso Corso di Alta formazione dedicato a Ildel futuro, organizzato da Gambero Rosso Academy, con la direzione scientifica del professor Attilio Scienza. Ed è cofondatrice, insieme alle sue quattro migliori amiche del progetto Blueat, la startup per la gestione e il commercio delle specie aliene che invadono i nostri mari, come il granchio blu. La incontriamo per capire cosa la muove, come è riuscita a innovare la comunicazione dele quali sfide affronta comedigitale nel mondo dell’enogastronomia.