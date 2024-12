Bergamonews.it - Fino del Monte, torna “Res in Luce – Il Bosco Incantato”, la mostra luminosonica

del. Dopo l’apertura di sabato 7 dicembre, nel weekend e per tuo il periodo delle fesvità nataliziedella“RES in– Il”. Ben 15.000 dei 18.000 metri quadri complessivi del Parco RES, nella Conca della Presolana, in ques giorni sono avvolti dalla magia grazie a un progetto inedito e unico, che sintezza le sue anime di tradizione, innovazione e cultura. Con un movo in più di visitarlo domenica 15 dicembre.Oltre alla consueta apertura dalle 17 alle 23, alle 17,30 è in programma il “RES in: il concerto!” del compositore e pianista Andrea Tonoli, conosciuto in tuo il mondo per i suoi brani: “Quando Pietro Scandella mi ha presentato questa folle idea, non ho potuto fare altro che dire “sì”. Perché quello che qui hanno realizzato Pietro e Norma Scandella è l’ennesimo esempio, in questo caso anche metaforico, del grande valore umano che la nostra terra ore: persone che si impegnano, giorno dopo giorno, per dare nuovaal nostro territorio e alle sue meraviglie.