Cagnolino intrappolato in un pozzo profondo circa 15 metri | il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoUn intervento rischioso, ma conclusosi con un lieto fine: nel tardo pomeriggio di oggi, ideldi Benevento hanno portato a termine unparticolarmente complesso nel territorio del Comune di Sant’Angelo a Cupolo. Un, accidentalmente caduto in un15, è stato tratto in salvo dopo un’operazione delicata e piena di insidie. Grazie all’uso di tecniche avanzate e alla determinazione della squadra intervenuta, ilè stato recuperato sano e salvo, per la gioia dei proprietari e della comunità locale.La foto finale, che ritrae idelinsieme al piccolo animale visibilmente scosso ma in buone condizioni è diventata virale in poco tempo. Ancora una volta, i pompieri dimostrano un grande cuore, intervenendo in situazioni dove il limite tra la vita e la morte è sottile, anche per i nostri amici a quattro zampe.