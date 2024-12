Unlimitednews.it - Altro argento iridato per Razzetti, secondo nei 200 farfalla

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Albertosi carica sulle spalle l’Italnuoto ai Mondiali in vasca corta, in scena a Budapest. Il 25enne ligure delle Fiamme Gialle, dopo l’nei 200 misti di martedì, conquista unposto nella finale dei 200. Record europeo e italiano per il classe 1999 di Lavagna, che nuota in 1’48?64, concludendo dietro al talento canadese Ilya Kharun (1’48?24). Bronzo per il polacco Krzysztof Chmielewski (1’49?26). “Sono molto contento del risultato ottenuto. Ho fatto meglio di Abu Dhabi e sono riuscito a buttare giù il record europeo e italiano. Quando faccio una gara, indipendentemente dalla forma in cui sono, vado sempre al 100 per 100?, le parole di, che proverà a fare tris di medaglie nei 400 misti. L’Italia femminile poi chiude al quinto posto la staffetta 4×200 stile libero iridata.