All of You | Apple acquista i diritti del film con Imogen Poots

All of You:delconOriginals ha annunciato che amplierà la propria offerta cinematografica con All of You, una storia d’amore divertente e struggente scritta dal vincitore dell’Emmy Brett Goldstein (“Ted Lasso”, “Shrinking”) – che è anche il protagonista – e dal vincitore dell’ Emmy William Bridges (“Black Mirror”), che è anche regista del. Dopo l’anteprima mondiale al Toronto InternationalFestival 2024 e al LondonFestival, “All of You” farà il suo debutto suTV+ nel 2025.La trama di All of YouQuando un nuovo test che determina il profilo dell’anima gemella viene sottoposto a due migliori amici, questi trascorrono i dodici anni successivi cercando di resistere all’impulso di sconvolgere le strade che le loro vite hanno preso – matrimonio, figli e tragedie – nonostante l’innegabile sensazione di appartenersi.