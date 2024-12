Ilgiorno.it - Tar Lombardia annulla l'ordinanza per il progetto ferroviario Rho-Parabiago

La Valutazione d’impatto ambientale è stata giudicata troppo vecchia e frammentaria dalla terza sezione del Tar, che ha accolto il ricorso del Comitato Rho-. Di conseguenza, è statata l’di approvazione deldefinitivo del potenziamento della linea ferroviaria nella tratta Rho-, adottata il 28 giugno 2023 dal commissario straordinario di Rfi. Il contestatodel quarto binario subisce un ulteriore rallentamento, e i lavori avviati la scorsa estate saranno presumibilmente sospesi. In sintesi, il Tar non mette in discussione l’intero, ma critica la scelta di eseguire la Valutazione di Impatto Ambientale in due fasi: nel 2014 suldefinitivo integrato presentato nel 2013 e nel 2022 solo sulle parti modificate in seguito ai rilievi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.