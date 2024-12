Giornalettismo.com - Se i dati diventano merce di scambio, che ne sarà del diritti connessi alla privacy?

Leggi su Giornalettismo.com

L’indagine è un primo, ma fondamentale, passo. In attesa della sentenza definitiva sull’accusa di evasione fiscale nei confronti di Meta (di 887 milioni di euro, in Italia, dal 2015 al 2021), questa vicenda apre uno squarcio relativamente aidegli utenti utilizzati comediper l’accesso a servizi digitali (a titolo gratuito, come nel caso di Facebook e le altre piattaforme della holding di Mark Zuckerberg). Perché se venisse confermata l’equiparazione deipersonali a una(quindi soggetta a una normativa previste dlegislazione fiscale italiana), che ne sarebbe del diritto? LEGGI ANCHE > La maxi-evasione fiscale da 887 milioni di euro contestata a Meta Non è una questione da poco e, soprattutto, un’eventuale sentenza di condanna nei confronti di Meta potrebbe provocare una lunga serie di iniziative – anche con valore retroattivo – analoghe nei confronti di tutti coloro che offrono servizi digitali.