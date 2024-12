Quotidiano.net - Sapore di musical, Vanzina dal film al teatro: “La nostra memoria a-a-abbronzatissima”

Roma, 11 dicembre 2024 – Un juke box carico di memorie a-a-abbronzatissime.di mare - Ildebutta il primo di febbraio al Verdi di Montecatini con con la regia di Maurizio Colombi e l’adattamento teatrale di Fausto Brizzi ed Enrico, autore quarant’anni fa col fratello Carlo della versione cinematografica da cui è nato tutto. Fatima Trotta nei panni vestiti sul set da Marina Suma, Edoardo Piacente in quelli di Jerry Calà, Lorenzo Tognocchi in quelli di Christian De Sica, Anna Foria in quelli di Isabella Ferrari, saltano sulla sella della Vespa guidata tra memorie generazionali da un Paolo Ruffini nel ruolo di Cecco il fotografo. Orchestra dal vivo e costumi, trucco, acconciature di Diego Della Palma., cos’ha pensato quando le hanno proposto l’idea del? “Sono stato contento, ma non sorpreso.