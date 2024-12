Oasport.it - Pagelle Mondiali nuoto: Pilato stecca, novità Busa, Quadarella pensa ai 1500

BUDAPEST 2024 SECONDA GIORNATAGiornata che non sarà ricordata come storica per l’Italia del, la seconda deiin vasca corta di Budapest. Quasi tutti gli azzurri sono rimasti al di sotto delle loro possibilità. Molti però si sono migliorati rispetto al mattino, sono arrivati alcuni buoni risultati come il record italiano di Micheleche significa quinto posto e il crono di Simonanegli 800 sl. Miressi e Viberti si sono regalati la finale (per Viberti è la prima a livello internazionale). Un solo record del mondo oggi, rispetto ai sette di ieri, firmato da Noè Ponti ma comunque grandi risultati, in particolare da Tang, Walsh e Pallister.SARA CURTIS 7: La si attendeva protagonista sui 100 stile libero dopo la bella frazione lanciata di ieri mattina in staffetta ma deve sistemare ancora tanti meccanismi per essere competitiva a questi livelli sulla distanza più lunga.