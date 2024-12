Oasport.it - Nuoto, Simone Cerasuolo: “Dovrò nuotare sui miei tempi, siamo in molti per la finale”

Nelle batterie dei 100 metri rana maschili dei Mondiali in vasca corta 2024 di, in corso a Budapest, in Ungheria,, che ha un personale di 56?28, centra l’ingresso in semi: l’imolese, allenato da Cesare Casella, che fu sesto due anni fa a Melbourne, ottiene l’undicesimo tempo in 57?23.Il miglior crono è dell’atleta neutrale della Russia Kirill Prigoda, primo in 55?82, seguito dal cinese Haiyiang Quin, secondo in 56?39. In casa Italia passa il turno, oltre a, anche Ludovico Blu Art Viberti, settimo in 56?86, con quest’ultimo che eguaglia il proprio personale., inserito nella settima batteria assieme al connazionale, passa in testa a metà gara, salvo poi calare nella seconda parte. L’azzurro commenta così la propria prova al sito federale: “Ho provato a passare un po’ più veloce, ma so che nel pomeriggiosui, perchéinper la“.