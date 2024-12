Ilgiorno.it - Nella mente del cognato-killer, la perizia su Giuseppe Caputo: “Uomo paranoico e pericoloso”

Nova Milanese (Monza e Brianza) – Unlucido, con cui si può parlare di tutto, ma che diventa, iniziando a ingigantire racconti e circostanze, se il discorso cade sui rapporti con i parenti. Una condizione che lo scorso ottobre l’ha portato prima ad aggredire la nipote che aveva appena parcheggiato l’auto sotto casa, brandendo un coltello a serramanico e ferendola lievee poi ad uccidere infierendo con i fendenti sulla cognata, mamma della ragazza, Giovanna Chinnici, 63 anni, che era intervenuta in difesa della figlia. Per lapsichiatrica disposta dalla Procura di Monza soffre di una patologia paranoide selettiva il 62enne di Nova Milanese,, ritenuto totalincapace di intendere e di volere al momento dell’omicidio, commesso in una fase “acuta” della sua patologia.