Mind The Pub | la guida ai pub londinesi di Fabrizio Vincenti apre la rassegna a Lucca

The Pub“. È il libro del giornalista, firma del nostro quotidiano La Nazione, ad aprire ladi libri del Circolo della Stampa diETS con un titolo dedicato a 80 pubnei pressi delle fermate della metro. La presentazione si terrà nella sede dei Lucchesi nel Mondo (castello di Porta San Pietro sulle Mura urbane), in collaborazione con l’associazione, domani alle 18 e sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri in vista delle festività. Dialogheranno con l’autore Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Anna Benedetto, presidente del Circolo della Stampa diETS, Francesco Meucci, capo servizio della redazione de La Nazione di. In collegamento web anche Francesco Rocca, segretario della delegazione londinese dei Lucchesi nel Mondo.