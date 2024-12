Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo Gresini in Africa, un rally sulla Renault 4

Imola, 11 dicembre 2024 –d’. Con i motori nel sangue, tra due e quattro ruote, l’ultima trovata diha dell’incredibile. Il primogenito del compianto due volte iridato di motociclismo Fausto, infatti, sarà a bordo di una4 al via del Rust2Dakar. Si tratta di un charity, giunto alla quarta edizione, che si tiene ogni anno su una delle più leggendarie rottene. Dal Marocco alla Mauritania passando per il Lago Rosa in Senegal, luoghi simbolo della celebre corsa Parigi-Dakar, per poi proseguire fino alla vicina Guinea Bissau. Un itinerario da oltre 6mila chilometri. Ma il viaggio didal 26 dicembre al 10 gennaio, in compagnia dell’amico imolese Riccardo Villa dell’officina M.V. MotorService, partirà qualche giorno prima da Imola verso Barcellona per l’imbarco sul traghetto: “Dopo aver raggiunto la Grecia in sella ai nostri ‘Ciao’ Piaggio nel 2017 eravamo a caccia di un’altra avventura – scherza-.