L'Istituto Sangalli celebra 10 anni: cristiani, ebrei e musulmani a confronto

Firenze, 11 dicembre 2024 – Questa mattina alle Oblate a Firenze, si è tenuto l’incontro "Culture e religioni in dialogo in un’epoca di conflitti: parole di pace e di inclusione per le giovani generazioni", organizzato dall’per la Storia e le Culture Religiose di Firenze in occasione del decennale della sua fondazione. Un incontro che ha visto la partecipazione di alcune figure di spicco delle tre principali religioni monoteistiche: il cristianesimo, l’ebraismo e l’islam. L'incontro ha offerto spunti di riflessione su temi di grande attualità, come il ruolo delle religioni nella risoluzione dei conflitti, la tutela dei diritti umani e la promozione di un’etica universale. L’atmosfera è stata caratterizzata da un senso di unità e collaborazione, testimoniando l’urgenza di un impegno condiviso per affrontare le sfide globali del nostro tempo.