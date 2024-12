Ilrestodelcarlino.it - Furto al deposito Sda: banda organizzata ruba 10mila euro in contanti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I ladri sono tornati l’altra notte nelSda (la ditta di spedizioni express) di via dei Cacciatori. C’erano stati alcuni anni fa, nell’ottobre 2014, per un colpo consistente (22miladi bottino) fatto da una, armata di mazze per sfondare le porte, poi fuggita nei campi. Stavolta l’organizzazione pare più snella, e il bottino si aggira sui, tutti in. L’allarme suona alla centrale della ditta di vigilanza intorno alle 23,30 di lunedì, ma non dà esito. Forse perché qualcuno valuta, sulla scorta di casi simili precedenti, che possa trattarsi di un cortocircuito. Quindi non arrivano subito auto di controllo sul posto. Il problema è che i ladri sono già all’interno. Si tratta di tre o quattro persone, tutti mascherati, come risulta dai filmati delle telecamere che sono al vaglio di Polizia scientifica e Squadra Mobile.