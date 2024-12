Ilnapolista.it - Faccia a faccia Locatelli-Marchetti: «Che fai mi minacci?» VIDEO

La Juventus si trova ad affrontare un periodo difficile alla vigilai della gara di Champions contro il City. Gli uomini di Thiago Motta hanno pareggiato contro il Bologna per 2-2 con evidenti segnali di nervosismo, come iltrae il direttore di gara.Leggi anche: La Juventus esulta per il 2-2 col Bologna, pareggiare è l’unica cosa che contaLe telecamere di Bordocam Dazn hanno svelato un dialogo di campo, serrato, tra il centrocampista della Juventus e l’arbitro dopo l’ennesimo fallo fischiato ai padroni di casa. I continui interventi dia spezzettare il gioco non sono piaciuti in primis al numero 5 che si è fatto sentire. Dopo essersi avvicinato all’ufficiale,si è lamentato anche per l’atteggiamento del direttore di gara che ha provato con la mano a tenerlo a distanza.