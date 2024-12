Corea del Sud, in arresto i vertici della polizia. L'ex ministro della Difesa tenta il suicidio in carcere

Leggi su Open.online

Il caponazionaledel Sud e quello di Seul sono stati arrestati per il loro ruolo nell’applicazione del decreto sulla legge marziale dichiarato il 3 dicembre dal presidente Yoon Suk-yeol. Provvedimento che poi il parlamento ha bocciato. L’opposizione, che ha la maggioranza nell’Assemblea nazionale, torna ora alla carica con la seconda richiesta di impeachment contro il leader Yoon, dopo che la prima non ha raggiunto il quorum.arrestato ha provato a suicidarsiAncheKim Yong Hyun è stato arrestato con l’accusa di insurrezione dopo che un tribunale di Seul ha approvato la misura cautelare nei suoi confronti per il ruolo chiave ricoperto nell’imposizionelegge marziale. Kim, riporta l’agenziana Yonhap, mentre era detenuto ha ancheto di togliersi la vita.