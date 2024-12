Oasport.it - Come funziona il sorteggio di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 e cosa sono le X da assegnare

Venerdì 13 dicembre (ore 12.00) si svolgerà ildei gironi diaidiper quanto riguarda la zona europea. Finalmente conosceremo la composizione dei vari raggruppamenti e il cammino che determinerà quali saranno le Nazionali del Vecchio Continente che staccheranno il biglietto per la prossima edizione della rassegna iridata, che si disputerà tra un anno e mezzo in USA, Canada e Messico. Attenzione al meccanismo e al regolamento, che risulta particolarmente arzigogolato.Nell’urna saranno presenti 54 squadre, che si contenderanno i 16 pass a disposizione per l’Europa. Le varie Nazionalistate suddivise in cinque fasce di merito: le teste di seriele otto formazioni che siqualificate ai quarti di finale della Nations League e le migliori quattro del ranking FIFA aggiornato a novembre.