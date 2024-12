Lanazione.it - Capodanno a Siena, ecco il programma di 'Segui la festa'

, 11 dicembre 2024 - Musica nelle piazze per un'offerta variegata e accattivante. È ''la'', il calendario degli eventi di Natale a, che celebrerà il 31 dicembre con eventi diffusi da porta Camollia a porta Romana. Piazza del Campo sarà il fulcro del brindisi di mezzanotte, ma il centro storico disarà interamente vivibile fino a tarda notte per festeggiare l'inizio del 2025. Dance, gospel, pop, musica popolare, rock, musica itinerante: molteplici generi risuoneranno per le vie della città per soddisfare tanti gusti diversi, a partire dalle ore 22 fino alle ore 1, in un''piazza dopo piazza''. In Piazza del Campo, dalle ore 22.30 in poi, spazio al gruppo ''Opera Dance Music'' sul palco che sarà allestito davanti a Palazzo Pubblico, dove è inanche il brindisi di mezzanotte.