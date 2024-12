Liberoquotidiano.it - Stellantis e Trasnova. è il successo di Urso: "Bloccati i 429 licenziamenti, nuovo percorso"

Ritiro dei 429e proroga di 12 mesi della commessa da parte di: raggiunto l'accordo al tavolo della vertenzatra governo, il gruppo di John Elkann e i sindacati al Mimit. "Lo stop aiannunciato da Transnova e il rinnovo della commessa dirappresentano un segnale concreto di responsabilità in un momento cruciale per il settore automobilistico. La nostra bussola è la tutela del lavoro e della produzione italiana, gestendo nel modo più condiviso possibile la transizione in atto. Mi auguro che sia l'inizio di une fattivoanche con", è il commento soddisfatto di Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Ma a rivendicare il risultato sono anchee Cgil. L'accordo siglato al Mimit, che prevede l'estensione del contratto conper un ulteriore anno, "nasce nel solco del senso di responsabilità diche, nei giorni scorsi, aveva dato la propria disponibilità a supportareper risolvere questa delicata situazione", spiega in una nota il gruppo automobilistico guidato da John Elkann: L'amministratore delegato Carlos Tavares si era dimesso proprio poche ore prima l'annuncio del ritiro della commessa e dei conseguentidi massa.