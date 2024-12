Quotidiano.net - 'Ovs sta crescendo',sul tavolo di Beraldo anche la rete Conbipel

Ovs "è un'azienda che stae qualsiasi opzione viene valutata". Lo puntualizza all'ANSA l'ad di Ovs Stefanoche dopo l'operazione Golden Point (entrando con il 3% ha una serie di opzioni per arrivare al 100% entro il 2029) continua a guardarsi intorno. Tra i diversi dossier suldel manager c'è, da tempo,quellose il manager non conferma ne smentisce le indiscrezioni su trattative in corso. Secondo quanto risulta all'ANSA Ovs però non è più interessata ad acquisire il marchio ma solo una gran parte dei 130 negozi che il gruppo ha sul territorio. Lo storico marchio piemontese, fondato nel 1958 a Cocconato d'Asti da Franco Massa, è nelle mani dei fondi dal 2007 quando è stato ceduto al gruppo americano Oaktree Capital Management che non è riuscito a risollevarla dalla crisi.