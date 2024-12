.com - Neve alle porte di Roma, arrivano i primi fiocchi nel Lazio

Leggi su .com

La primaraggiunto il, regalando un’atmosfera magica ai monti ecolline nei pressi dileggeri hanno imbiancato luoghi come Monte Livata, il valico di Forca d’Acero e Campo Staffi, creando panorami suggestivi e attesi dai residenti e dai turisti. Anche i Castellini hanno assistito a una lieve spolverata di, soprattutto nelle zone di Rocca di Papa e Grottaferrata. Nel Reatino, le prime nevicate hanno toccato il Terminillo, dove gli impianti sciistici si preparano per l’avvio della stagione invernale, pur con qualche ritardo dovuto alla scarsa quantità di. Intanto, acittà, il fenomeno rimane per ora assente.Monte Livata e Forca d’Acero: arriva laMonte Livata, situato nel cuore del Parco dei Monti Simbruini, ha visto la sua prima nevicata dell’anno, attirando immediatamente l’attenzione degli appassionati di montagna.