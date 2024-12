Ilveggente.it - Lipsia-Aston Villa, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la sesta giornata die si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,.Tra le squadre che sembrano essere già spacciate dopo le prime 5 giornate della fase a girone unico c’è anche il. I Roten Bullen di Marco Rose non sono stati in grado di collezionare neppure un punto in questa, incassando ben cinque sconfitte. Atletico Madrid, Juventus, Liverpool, Celtic e Inter: tutte sono riuscite ad avere la meglio sui biancorossi, la cui avventura continentale era partita con ben altre aspettative.che dunque è già spalle al muro: in caso di non vittoria contro l’nel sesto turno il ventiquattresimo posto, l’ultimo utile per giocare quantomeno il playoff, diventerebbe irraggiungibile.