Gamerbrain.net - LEGO Fortnite si rivoluziona e diventa Odyssey

Leggi su Gamerbrain.net

Dopo Brick Life, Epic Games ha annunciato un importante e corposo aggiornamento per, il quale cambia nome ined apporta una lunga serie di modifiche e novità.: Arriva il Re della TempestaIl nuovo aggiornamento introduce la modalità di sopravvivenza Caccia-Tempeste, con il Re della Tempesta come avversario, guidato dalla sua legione. I giocatori dovranno unire le forze per sconfiggere la minaccia elettrizzante. Esplorare e CombattereVillaggio dei Caccia-Tempeste: Il punto di partenza della tua avventura, dove troverai missioni e obiettivi utili per il tuo viaggio.Dungeon della Tempesta: Pericolose aree al centro delle tempeste che nascondono frammenti del potere del Re della Tempesta. Ogni dungeon cambia ogni 24 ore, garantendo una sfida sempre nuova!Nuovi Nemici: Affronta accoliti potenziati e pericolosi Striscianti della Tempesta.