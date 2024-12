Forlitoday.it - La temperatura crolla e la classe viene spostata da un'aula all'altra. Dopo la protesta arriva il primo lieto fine

Leggi su Forlitoday.it

L’Itis “Marconi” di viale della Libertà ritorna alle cronache per i problemi legati al riscaldamento e alle aule fredde. Era il dicembre del 2022 quando la rottura dell’impianto portò alla chiusura dell’istituto per due giorni, il tempo necessario per ripararlo, e ora a svolgere le lezioni con le.