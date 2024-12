Ilgiorno.it - Il super-ring delle Fiamme oro a Seregno. Sette medaglie: Carini torna a vincere

Leggi su Ilgiorno.it

C’era ed èta al successo anche la pugilessa italiana Angela, a distanza di 4 mesi dalle numerose polemiche riguardo il suo ritiro a pochi secondi dall’inizio del match con Imane Khelif alle ultime Olimpiadi di Parigi.si è imposta nella categoria 63 kg e ha così conquistato il suo ottavo titolo nazionale. Grande festa al Palasomaschini diper i Campionati Italiani Assoluti di pugilato, dove complessivamente gli atletioro della polizia di Stato hanno messo in saccocciadi cui 5 ori, 1 argento e 1 bronzo. Dal 3 all’8 dicembre all’evento hanno preso parte 285 atleti élite e sono stati 8 gli atleti della polizia di Stato a partecipare, tutti campioni pluridecorati come Alfred Commey campione italiani assoluti; Erika Prisciandaro, campionessa europea U22; Sirine Charaabi vicecampionessa mondiale e olimpionica Parigi 2024 e Rebecca Nicoli campionessa italiana e olimpionica Tokio 2020; e appunto Angela, vicecampionessa mondiale e europea e olimpionica Parigi 2024, che si sono aggiudicati la medaglia d’oro anche in questa competizione sportiva.